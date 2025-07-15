Названы условия возвращения бежавших после начала СВО россиян

Многие, кто уехал из России после начала СВО, хотят вернуться обратно, но не знают как.

Те, кто не признан иноагентами и не обливал грязью Россию, могут вернуться, предварительно извинившись. в России им ничего не угрожает, сообщил бывший премьер-министр Сергей Степашин.

В интервью РИА Новости он рассказал, что очень любит актрису Чулпан Хаматову, у которой был фонд поддержки детей и хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным.

"Она прекрасная актриса. Чего умотала? А сейчас не знает, как вернуться <…> Извиняется пускай, примем", - сказал Степашин.

Ранее о желании вернуться, помимо Чулпан Хаматовой, говорили Кристина Орбакайте, рэпер Моргенштерн*, певица Земфира*, телеведущая Татьяна Лазарева*, комик Семен Слепаков* и другие. Власти сообщили, что статус иноагента не влечет автоматического уголовного преследования, а возвращение в Россию возможно при выполнении юридических процедур.

*Внесены Минюстом России в реестр иноагентов