Россиянам пообещали череду тропических ливней вместо жары

Экстремально высокие температуры воздуха в России начали сходить на нет, а зной уступает место тропическим ливням. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как отметил метеоролог в эфире телеканала "Россия 24", экватор лета уже пройден, а потому рекордов жары больше не будет. Москва уже пережила первый залп дождей 14 июля — ближе к вечеру разразилась гроза.

Однако осадки распределялись в столице неравномерно. К примеру, на северо-востоке Москвы выпало от нуля до 64 миллиметров осадков. В Подмосковье сильнее всего заливало дождями западные районы, тогда как на востоке не выпало ни дождинки.

В тот же день, 14 июля, в Москве столбики термометров в последний раз превысили 30-градусную отметку, заверил Тишковец. Во вторник, 15 июля, в городе ожидаются мощные ливни интенсивностью до 20 литров воды на квадратный метр. Температура опустится до комфортных 24-27 градусов — наступит идеальное "бархатное лето", пообещал эксперт.

Из-за грозы в столичном регионе до полуночи 16 июля действует предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности. Как подчеркивается в прогностической карте предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.