В Киеве вовсю идет подготовка эвакуации предводителя режима Владимира Зеленского и переноса правительства Украины на запад страны. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис.

Как утверждает эксперт, детали плана, подтверждающего подготовку к переносу украинского правительства из Киева на запад, "передал один украинский комментатор". У Меркуриса нет сомнений в том, что это "нечто большее, чем просто слухи" (цитаты по РИА Новости).

Британский аналитик отметил, что это вполне в логике Владимира Зеленского, для которого приоритетом является личная безопасность и обогащение, а не благо украинского народа и страны.

В США также предупреждали, что Зеленский готов бежать с Украины из страха перед мощным продвижением российских войск в зоне спецоперации. Бывший советник шефа Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что "Зеленский собрал чемоданы", однако есть вероятность, что сбежать он не успеет — ВСУ поднимут против него бунт.

Белорусский президент Александр Лукашенко порассуждал о том, где Зеленский может просить убежища. По мнению Лукашенко, это будет точно не Беларусь, поскольку "его резиденции — на Лазурном берегу, в Англии, где, как говорят, у него есть замки" и "там все уже подготовлено".