Около 80 будущих прокуроров отравились на банкете в Екатеринбурге

Порядка 80 человек отравились на выпускном вечере в Екатеринбурге.

Праздник проходил в кафе "Версаль". Выпускники Уральского государственного юридического университета отмечали получение дипломов. На следующий день у ребят повысилась температура, появились рвота и диарея.

"Многим из ребят после вечера в „Версале“ стало плохо, особенно жаловались на рыбу. Салаты я есть не рискнула", - рассказала URA.RU одна из выпускниц.

У пострадавших диагностировали сальмонеллез. 12 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Мероприятие носило частный характер, университет не занимался организацией праздника. УрГЮУ находится на связи с пострадавшими. В ресторане проводится проверка. Заведение закрыто и опечатано.

Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.