Этери Тутберидзе рассказала о личной жизни: "Не предаст только родитель"

Этери Тутберидзе стала главной героиней свежего выпуска журнала "МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать". Прославленный тренер по фигурному катанию не только снялась в гламурной фотосессии, представ в непривычном эффектном образе, но и дала откровенное интервью.

В частности, Тутберидзе высказалась об отношениях и прокомментировала детали личной жизни. Для начала она высказала уверенность, что быть женой и матерью это тоже профессия, и ни одна женщина не мечтает быть одной с ребенком.

"Любые отношения - это работа, причем ежедневная. Тогда мне придется выбирать - или я в семье, или я работаю", - высказала мнение Этери Тутберидзе.

Она рассуждает, что иногда жизнь складывается не так, как хотелось бы, и невозможно повлиять на все обстоятельства, и тогда нужно выбирать, как действовать: либо публично страдать и жаловаться, либо принимать и жить дальше.

"Мне 51 год. И я не променяла личную жизнь на работу, я просто так живу. Мне нравится видеть результат своего труда, и я себя полностью реализую. Я окружила себя хорошими людьми, я не чувствую себя одинокой", - отметила Этери.

Она высказала мнение, что следует наслаждаться жизнью, даже если нет рядом любящего мужчины, а создавать семью лучше до 30 лет, когда еще нет таких требований, которые появляются потом.

"Мне сложно вписать кого‑то в эти рамки, и, наверное, уже невозможно. Будет какой-то дискомфорт, а ради чего? Зачем мне сейчас дискомфорт?.. Не предаст только родитель. Мама, папа - они тебя будут любить всегда и ни за что не предадут. А другие - это все равно посторонние люди", - заключила Тутберидзе.