Американец Дэниэл Мартиндейл, который из тыла Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики два года помогал российским военным, получил российское гражданство.

Паспорт новоявленному россиянину вручила сотрудница Министерства внутренних дел в представительстве ДНР в Москве в присутствии главы региона Дениса Пушилина. Он назвал уникальным то, что сделал Мартиндейл — американец сам вышел на связь с российской стороной, как потом поддерживал взаимоотношения с российскими спецслужбами и, рискуя жизнью, передавал информацию о чувствительных местах противника, его дислокации и перемещениях.

Сам Мартиндейл заявил, что еще десять лет назад ощутил, что "Россия — это не только мой дом, но и моя семья". Он назвал долгом каждого сделать все возможное для победы России в спецоперации, а после того, как "мы сможем отпраздновать второй День Победы, тогда можно будет заниматься своими делами, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что на Западе есть люди, которые по-прежнему разделяют российские принципы и ценности. В частности, "некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу, и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды".

При этом в России обязали служить в армии тех, кто получил российский паспорт — они тоже должны исполнять обязанности по защите своего нового Отечества. В случае уклонения от постановки на воинский учет таких людей будут лишать обретенного гражданства России.