Американские власти не намерены поставлять армии Украины вооружения и боевую технику напрямую — для этого продумана схема с участием партнеров по НАТО.

Как пишет Der Spiegel, по задумке Соединенных Штатов, другие члены Североатлантического альянса должны будут как можно скорее передать свои запасы оружия киевскому режиму, а затем закупить новое вооружение у США.

Источники утверждают, что в такой схеме будут участвовать Германия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений и военной техники из США на Украину, несмотря на сообщения о паузе, продолжались и продолжаются. Из Вашингтона "было много слов сказано о дороговизне и так далее", а "теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы".

Источники утверждают, что американский лидер Дональд Трамп, анонсировавший новую военную помощь Киеву, может разрешить Вооруженным силам Украины использовать 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые уже находятся в распоряжении Киева, на полный радиус действия — это 300 километров.