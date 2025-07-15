В Госдуме возмутились махинациями вокруг веса упаковок с продуктами

В России могут стандартизировать объемы и массу упаковки социально значимых продуктов питания.

С такой инициативой выступили Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду". В последнее время недобросовестные производители часто уменьшают объем упаковки, но деньги берут как за обычный литр или килограмм товара.

"Творится полный беспредел. У производителей продовольствия стало нормой уменьшать на 50, 70, 100, 130 грамм или миллилитров вес или объём упаковок", - сообщил РИА Новости лидер партии Сергей Миронов.

В качестве примера он привел яйца, которые продаются по 9, 8, 6, штук. Никто второпях не будет считать, сколько стоит стандартный десяток. А те, кто все-таки решил докопаться по истины с удивлением узнает, что упаковка по 9,8,6 штук яиц оказывается дороже той, где лежат 10 штук.

Как результат практика уменьшения веса становится одной из причин продуктовой инфляции в России, добавил Миронов. Кроме того, она формирует у россиян ложное представление о стабильности цен.

Депутаты уже направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять решительные меры.