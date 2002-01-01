Анастасия Мельникова обратилась к дочери-актрисе: "Ты просто не потянешь"

В 2002 году актриса Анастасия Мельникова стала матерью. У нее родилась дочь Мария. Совсем скоро ей исполнится 23 года. В отношениях актрисы и ее единственной наследницы, которая пошла по стопам матери, царит полная идиллия.

При этом, рассказала в свежем интервью Мария Мельникова, у них с родительницей такие отношения, которые не подразумевают лукавства. О своих чувствах они говорят открыто.

Например, поведала молодая артистка, Анастасия Мельникова поначалу была совсем не рада тому, что дочь решила пойти по актерской стезе. Дело в том, что звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" прочила наследнице профессию врача, ведь у них практически вся семья связана с этой отраслью.

"Мои первые большие съемки состоялись в 2018 году. Мама тогда была против, все-таки дебютная главная роль в серьезной военной картине… Говорила мне: „Маш, ты еще не училась нигде, у тебя мало опыта. Ты просто не потянешь“. Да, мы всегда были друг с другом честны", - сообщила Мария в программе "Звездное дежавю", при этом подчеркнув, что совсем не обижается на мать.

Мария Мельникова сыграла в ленте "Спасти Ленинград" и не намерена останавливаться на достигнутом. В ленте актриса предстала стройной юной красавицей, но в жизни, признается актриса, ей приходится бороться за то, чтобы выглядеть хорошо.

"Вся семья расположена к полноте. Приходится держать себя в руках. Вот меня хлебом не корми только хлебом покорми. С одной стороны, я этому очень рада, но с другой, — это мучительно больно. Запахи сводят меня с ума, а потому часто приходится себя воспитывать", - призналась Мельникова.

В будущем Мария хочет много путешествовать, получить паспорт полярника или поехать смотреть на китов в Мурманск.