Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Бойцы "Южной" группировки войск заняли село Петровка, а бойцы "Востока" - село Воскресенка, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Наступление ВС России продолжается, бойцы улучшили свое тактического положение.

В зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 125 военнослужащих и шесть единиц техники, бойцы "Востока" уничтожили до 185 военнослужащих противника и 14 единиц военной техники.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли населенный пункт Маяк в ДНР и населенный пункт Малиновка в Запорожской области.