Трамп загнал себя в угол собственным ультиматумом России

Возможности президента США Дональда Трампа принудить российского лидера Владимира Путина к переговорам по Украине на условиях, продавливаемых Киевом и Западом, весьма ограничены. Об этом пишет Responsible Statecraft.

Как отмечает издание, ультиматум Трампа, выдвинутый Кремлю, "усложнит ему жизнь, ограничит его гибкость в будущем, сделает желаемое им урегулирование еще более недостижимым".

RS подчеркивает, что "у Путина есть явное преимущество на поле боя", а новое соглашение Украины и Запада о военной помощи, в рамках которого Европа намеревается закупать американское оружие для поставок киевскому режиму, едва ли изменит ситуацию.

При этом угрозы Трампа в адрес России отрицательно скажутся на отношениях Соединенных Штатов с важными торговыми партнерами и увеличат давление на американскую экономику.

Ранее в США отмечали, что угроза американского президента Дональда Трампа дает российским властям весомое стратегическое преимущество. Остается открытым вопрос, намерен ли политик воплотить свою угрозу в жизнь или это "очередная отсрочка".

Тем временем в НАТО ожидают реакции Владимира Путина на ультиматум Трампа. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что поставка "легкодоступного" оружия Украине, а также введение дополнительных пошлин против торговых партнеров России может стать весомым аргументом в российско-украинском конфликте.