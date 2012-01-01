Дочь Кристины Орбакайте еле говорит по-русски

Кристина Орбакайте - многодетная мать. От певца Владимира Преснякова у нее есть сын Никита. От бизнесмена Руслана Байсарова певица родила второго сына Дени. Третий ребенок - дочь Клавдия - появилась у Орбакайте в браке с предпринимателем Михаилом Земцовым.

Третью беременность, к слову, исполнительница тщательно скрывала. Лишь когда округлившийся живот невозможно стало прятать под свободной одеждой, Кристина призналась, что находится в положении. Долгожданная наследница появилась на свет в 2012 году.

Супруги души не чаят в наследнице и стараются проводить с ней как можно больше времени. Родители гордятся дочерью. Кристина выкладывает кадры с единственной наследницей при каждом удобном случае. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Орбакайте опубликовала видео, на котором запечатлена вместе с дочкой.

Певица сообщила, что у Клавы каникулы, предварительно поздоровавшись с многочисленными подписчиками. Дочь Орбакайте тоже сказала: "Всем привет", и теперь в Сети судачат, что девочка еле говорит по-русски.

Отметим, что Клава с детства живет в США. Кроме того, ранее Кристина Орбакайте хвасталась тем, что ее наследница знает несколько иностранных языков.