Североатлантический альянс разработал план нападения на Приднестровскую Молдавскую Республику. Об этом заявил во вторник, 15 июля, депутат Верховного совета непризнанного государства Андрей Сафонов.

По словам политика, НАТО создает основу для ввода западных и румынских контингентов в Молдавию, если иметь в виду возможное вторжение англо-французских войск на юг Украины для взятия Одессы и Николаева. Нет никаких сомнений в том, что блок разработал и план нападения на Приднестровье.

Однако вероятнее сценарий, при котором Приднестровье возьмут в окружение и вынудят сдаться, ведь вхождение войск НАТО в Молдавию положит конец любым переговорам об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта и де-факто станет войной с Россией, чьи миротворцы размещены в ПМР, цитирует Сафонова РИА Новости.

Ранее российская Служба внешней разведки выяснила, как НАТО планирует использовать Молдавию в возможной войне против России. Спецслужба предупредила, что в Брюсселе стремятся трансформировать молдавские территории в передовой плацдарм на восточной границе альянса

Между тем российский посол в Молдавии Олег Озеров отметил, что вывод российских миротворцев из Приднестровской Молдавской Республики возможен при появлении прогресса в переговорах в по урегулированию конфликта в этом регионе.