Кремлю нужно время, чтобы проанализировать заявление Трампа

В Кремле отреагировали на санкционный ультиматум президента США Дональда Трампа.

В понедельник, 14 июля, американский лидер сообщил о введении 100% пошлин для России и ее экономических партнеров, если она в течение 50 дней не достигнет мира с Киевом.

"Заявления президента США весьма серьезные, что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа, сказанного в Вашингтоне", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Когда президент России Владимир Путин сочтет необходимым прокомментировать слова Трампа, он обязательно это сделает, заверили в Кремле.

"Я не хотел бы забегать вперед. Давайте дождемся решения Путина", - подчеркнул Песков (цитата по "Интерфаксу").