На ВДНХ после долгой реконструкции открылся павильон "Карелия"

Павильон "Карелия" на ВДНХ открылся после долгой реконструкции. Восстановленные барельефы, искусная резьба и деревянные скульптуры: именно в таких декорациях и встретят посетителей герои русских сказок.

Скромная крестьянка и гордый рабочий: герои Карелии 50-х теперь окидывают просторы ВДНХ обновленным взглядом. Спустя два года реставрации их вернули на прежнее место, сохранив и исторический облик, и даже сам материал. Дерево – то, что отличает павильон под номером 67 от других сооружений комплекса. И, конечно, сказочные узоры.

"Белочки, еловые ветви и шишки. Это портал настоящий в сказку. И именно архитектура павильона "Карелия" соединяет в себе величественность советского ампира и красоту, уют изящество подлинное карельской избы, с её узорами, с её невероятно красивым лесом", - говорит историк Анна Эспарса.

Верхушки этого сказочного леса восстанавливали на лесах строительных – прямо на месте, чтобы не повредить детали. Дерево покрыли специальным защитным слоем, клей использовали только для самых опасных трещин. Реставрировали эту красоту более ста человек, и вот, наконец, торжественный момент. Отрывается павильон символически сказочной выставкой "За тридевять земель". На стенах – интерактивные картины великих художников: Васнецова, Левитана, Шишкина. Сотни шедевров русской живописи – в одном повествовании.

Здесь сказки действительно оживают. Вместе с главным героем зритель проходит сложный путь. Начинается он, конечно, с родных просторов. Дальше - сражения, преграды, испытания. Каждую минуту картинка меняется, как и в реальной жизни. В конце концов, герой приходит к главному: любви, будь то царевна или безутешная Аленушка. Но какая бы не показывалась сказка, итог один - добро побеждает зло.

Кокетливо глядит на посетителей врубельская "Царевна-лебедь" - заманивает крыльями в бушующие волны Айвазовского. Морской бриз, кажется, можно почувствовать кожей. Полотна "живут" благодаря новейшим цифровым технологиям.

"В России данный формат уже существует более 10 лет. Мы попытались его переосмыслить. Мы подключили искусственный интеллект и использовали музыкальное сопровождение, более современное, с более качественным звуком", - говорит Максим Самойленко, сооснователь, генеральный продюсер арт-проекта.

Тревожный хруст веток, порывы ветра, шорох листьев в тандеме с классической музыкой буквально погружают зрителей в мир волшебства. Выставка поможет по-новому взглянуть на классические произведения. А прочувствовать русский дух в полной мере помогут стены величественной карельской избы-павильона.