В Москве открылся Международный арт-фестиваль "С чего начинается Родина?"

"С чего начинается Родина?" На ВДНХ открылся Международный арт-фестиваль, посвящённый 110-летию известного поэта-песенника Михаила Матусовского.

Гости погрузятся в атмосферу советского кино: стихи для многих, до сих пор любимых, картин написал именно Матусовский. Песни, ставшие классикой, звучат и на концертах в исполнении популярных певцов.

А на главной аллее появились шатры, каждый из которых оформлен в стиле произведений поэта. Концерты, выставки, конкурсы, а ещё творческие встречи с мастерами киноиндустрии станут яркой страницей лета.