Тропический ливень обрушился на Москву: в городе выпала месячная норма осадков

Месячная норма осадков выпала сегодня в Москве менее чем за два часа. Тропические ливни с грозой обрушились на столичный регион. Коммунальные бригады и спецтехника работают в усиленном режиме. Общественный транспорт ходит с перебоями. Некоторые автомобили буквально погрузились под воду. Как долго будет бушевать стихия?

Эпичное грозовое шоу в окрестностях Останкинской башни жители близлежащих районов столицы наблюдают уже вторые сутки подряд. Небольшим ночным антрактом между ливнями те, кто внимательно следил за прогнозами погоды, воспользовались для того, чтобы переставить в более безопасные места личный транспорт. Впрочем, на севере столицы одним из первых принявшим на себя очередной удар стихии такая задача для многих оказалась непосильной.

В воде по самый капот и автомобили, укрывшиеся в некоторых из подземных паркингов. Ну а этим автомобилистам из ЖК на Дмитровском шоссе, которые всё же решились сегодня отправиться в путь, не повезло сильнее остальных.

Месячная норма осадков в отдельных районах города выпала менее чем за два часа. В заплыв не на перегонки, а скорее на осторожность превратилось движение на Дмитровском шоссе и Проспекте Мира.

По сообщениям городских служб, больше всего воды обрушилось на север, восток, юго-восточный и северо-восточной округа. Для борьбы с последствиями осадков там сейчас уже работает спецтехника.

Досталось от непогоды и общественному транспорту. Из-за подтоплений на путях задерживаются трамваи. Переменчивое влияние южных и атлантических циклонов синоптики называют главной причиной стихийных катаклизмов, обрушившихся на город.

"Такие сильные ливневые дожди, сродни тропическим, конечно, в наших широтах редко выпадают. Но бывает в летний сезон и местами может даже выпасть большее количество осадков, около месячной нормы. Для июля это 84 миллиметра, то есть восемь с половиной ведер на квадратный метр", - сообщила заведующая лаборатории Гидрометцентра Людмила Паршина.

Сильные дожди с грозами и градом сегодня продолжатся до конца дня. Из-за возможного усилия ветра пешеходов просят не стоять под деревьями и билбордами, а водителей не парковаться рядом с ними.

От дождя, больше напоминающего в разгар непогоды водопад, не спасает даже большой зонт. Впрочем, шторм не задерживается на месте больше получаса, и осадки прекращаются также стремительно, как и начинались. А небо светлеет.

Тем не менее, носить с собой зонт москвичам и жителям области придётся как минимум до конца недели. По прогнозам, дожди будут идти в Москве без перерыва ближайшие 8 дней.