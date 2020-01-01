Собянин: С 2020 года в Москве построено 296 образовательных объектов

В Москве за последние пять лет возвели почти 300 корпусов для образовательных учреждений. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, благодаря этому создано свыше ста тысяч новых мест в школах и детских садах.

Все здания спроектированы с учётом современных требований и оснащены необходимым оборудованием. Предусмотрены спортивные и игровые площадки, специализированные кабинеты для занятий, лаборатории для изучения естественных наук.

Больше всего объектов построено в Северном, Западном, Троицком и Новомосковском округах. Так, в Рассказовке возвели одну из крупнейших школ - она рассчитана более чем на две тысячи учеников.