В Москве впервые показали рассекреченные документы о Потсдамской конференции

В столичном Музее Победы сегодня открылась выставка "Потсдам. Июль 1945". Она приурочена к 80-летию последней официальной встречи лидеров трёх крупнейших держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании.

Экспозиция рассказывает обо всех этапах Потсдамской конференции: подготовке, ходе работы, итогах и принятых решениях. Архивные материалы, рассекреченные Минобороны, впервые представлены широкой публике.

Также на выставке показаны экспонаты из фондов Музея. Гости могут увидеть документы и личные вещи участников советской делегации.