Кремль не согласен с оценкой генерального секретаря НАТО Марка Рютте, которую он дал составу российской делегации на переговорах с Украиной. Об этом заявил во вторник, 15 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению Рютте, Россия вместо того, чтобы направить "серьезных людей" на переговоры с Украиной, сделала руководителем переговорной группы "какого-то историка".

Генсек НАТО Марк Рютте сам является историком, но никогда не проводил таких блестящих исторических параллелей и экскурсов, как Владимир Мединский, подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков напомнил, что помощник президента "по табели старшинства" стоит выше федерального министра — это сравнение не в пользу Украины, которая отправила в Стамбул главу Минобороны Рустема Умерова.

Что касается сообщений о замене украинского министра обороны — ожидается, что им станет нынешний премьер Украины Денис Шмыгаль — то говорить о влиянии этого шага на ход переговоров трудно, отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России подтвердил, что Москва продолжает ожидать от Киева предложений по третьему раунду прямых переговоров и сохраняет готовность к ним, сообщает ТАСС.