Российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" Х-101 приводит в ужас — об этом заявили в Соединенных Штатах, изучая видео удара ВС России по Черновцах в рамках специальной военной операции.

Как пишет TWZ, на кадрах видно, как ракета под крутым углом падает на землю, а вскоре после этого следует серия взрывов, соответствующих кассетной боеголовке. Местность заволакивает черным дымом.

По данным американского портала, максимальная дальность такой ракеты составляет от 3000 до 4000 километров — Х-101 всех модификаций может достичь любой точки на Украине, а также в Европе при запуске из российского воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что применение ВС России новых авиабомб ФАБ-3000 под Харьковом напугало украинские войска. Британский аналитик Александр Меркурис отметил улучшенные показатели и большую точность ударов российских бомб. Новые технологии превратили ФАБ-3000 в высокоточное оружие, а огромная разрушительная сила сделала пригодной для штурма особо укрепленных районов.

При этом российские бойцы, захватывая в качестве трофея оружие западного производства, передают его на изучение российским специалистам. Например, в зоне СВО был захвачен беспилотный летательный аппарат британского производства стоимостью около миллиона рублей, который украинские националисты переделали под свои нужды.