Бывший наконец заговорил о беременности Муцениеце: "Уже поздравил"

В мае Агата Муцениеце приняла предложение руки и сердца, которое ей сделал возлюбленный, музыкант, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга. А недавно популярная актриса перестала скрывать беременность. Скоро у артистки появится третий ребенок. Напомним, что от актера Павла Прилучного у Агаты Муцениеце есть сын Тимофей и дочь Мия.

Меж тем вышел на связь с журналистами актер, телеведущий Иван Чуйков, с которым актриса выходила в свет и записывала провокационные видео до того, как начала встречаться с Петром Дрангой. Тогда артисты явно демонстрировали, что между ними нечто большее, чем просто дружба. Как выяснилось, после того, как Муцениеце начала встречаться с Дрангой, с Чуйковым ее связь не прервалась.

"Когда узнал, что Агата беременна, был очень рад за нее. Конечно, уже поздравил. Мы созванивались. Могу сказать одно — наконец-то Агата счастлива", - заявил Чуйков Woman.ru.

Говорят, сейчас полным ходом идет подготовка к свадьбе Муцениеце и Дранги. Однако, утверждают в близком окружении пары, торжество пройдет в камерной и сугубо конфиденциальной обстановке. Не исключено, что влюбленные оформят отношения даже не в России.