Месячная норма осадков выпала в нескольких районах Москвы

В некоторых районах Москвы во вторник, 15 июля, менее чем за два часа выпала месячная норма осадков. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

В сообщении в Telegram-канале ведомства уточняется, что больше всего осадков зафиксировано в Северном административном округе (до 85 миллиметров), на востоке (до 75 миллиметров), юге (до 66 миллиметров) и северо-востоке столицы (до 64 миллиметров).

По прогнозам метеорологов, непогода продлится до конца суток. Москвичей и гостей столицы просят по возможности не выходить на улицу, а если приходится это делать — не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Также рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию на автомобильных дорогах.

О подобном разгуле стихии ранее предупреждал метеоролог Евгений Тишковец. Он заявил, что в Москве ожидаются мощные ливни интенсивностью до 20 литров воды на квадратный метр. Зато изнуряющая жара уйдет — температура воздуха опустится до комфортных 24-27 градусов, наступит идеальное "бархатное лето".

8 июля в столичном регионе уже была гроза. При этом в некоторых районах Московской области выпали градины размером с куриное яйцо. Сильным ветром повалило несколько деревьев и даже вышку сотовой связи. Были сообщения о нарушении энергоснабжения жилых домов.