Государственная дума на заседании во вторник, 15 июля, приняла несколько законопроектов. Об их содержании рассказал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как отметил политик в своем Telegeram-канале, приняты поправки, вводящие уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, которые увековечивают память погибших при защите России или ее интересов.

Наказание грозит при вандализме в отношении памятников как на российской территории, так и за ее пределами — до пяти лет лишения свободы либо штраф до 5 миллионов рублей.

Также депутаты Госдумы, по выражению Володина, "защитили нашу веру". Отныне изображение и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов в интернете, средствах массовой информации, в рекламе, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг.

Защита исторической памяти и традиционных ценностей в России приобретает особое значение на фоне событий в западных государствах. В июне в европейском соборе устроили "бройлер-шоу": полуголые мужчины танцевали с куриными тушками. Происходило это в присутствии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

До того многих возмутила церемония открытия Олимпийских игр в Париже — и в связи с участием в женских соревнованиях атлетов, по гендерным тестам являющихся мужчинами, и из-за намеков, высмеивающих религиозные убеждения многих людей.