Глава РАН Красников доложил Путину об исследованиях в области гиперзвука

Научные исследования, имеющие важнейшее значение для государства. Результаты работы Российской академии наук обсудил сегодня Владимир Путин с главой организации Геннадием Красниковым. Встреча прошла в Кремле.

Красников доложил, что сотрудники РАН провели сотни экспертиз учебников - с прошлого года эта процедура стала обязательной. Академия тесно работает с регионами, в том числе новыми. Создан центр "Кузбасс-Донбасс". Его специалисты занимаются проблемами шахт и грунтовых вод. Представители РАН задействованы в исследованиях по обороне.

Красников: Отдельно потом вам еще доложу по итогам шестой подпрограммы, потому что уникальные результаты получаются у нас и по гиперзвуку, и по другим работам.

Путин: Хорошо.

Красников: Хотел также остановиться, не могу пройти мимо СВО. Члены Академии – помимо того, что они задействованы в научных исследованиях и работах по обороне. Мы формируем фонды, ежемесячную академическую выплату, которую делают, мы перечисляем в фонд. Мало того, у нас появилась подшефная 336-я отдельная гвардейская бригада. Мы шефство взяли, работаем с ней.

Путин: Балтийского флота, да?

Красников: Балтийского флота. Легендарная – и ордена Жукова, Суворова, Александра Невского.