Фестиваль "Русское поле" впервые пройдет в Парке Победы

9 августа в Парке Победы на Поклонной горе пройдет самое масштабное фольклорное событие лета — XIV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле". В год 80-летия Великой Победы фестиваль приобретает особое значение и впервые пройдет в знаковом для всей страны месте — у монумента Победы. Организаторы подготовили масштабную программу, которая объединит более 1500 участников из 65 регионов России и зарубежных стран.

В этом году гостей ждут несколько новых тематических зон, каждая из которых по-своему раскрывает богатство русской культуры и истории. Например, интерактивно-образовательная площадка "Подворье открытий" будет посвящена великим русским путешественникам и географическим открытиям. В 2025 году отмечается несколько важных юбилеев: 325 лет со дня рождения полярного исследователя Семена Челюскина, 420 лет со дня рождения мореплавателя Семена Дежнева, 300 лет с начала Первой Камчатской экспедиции. Все они будут отмечены в специальной программе. Посетителей ждут: экспозиция с артефактами исторических экспедиций, встречи с потомками, интерактивные лекции от ведущих историков, мастер-классы по старинным ремеслам, научные шоу и квесты для всей семьи, круглые столы с участием современных путешественников.

Еще одной новинкой фестиваля станет "Арт-квартал", где пройдут полюбившиеся гостям пленэры, связанные с основными темами фестиваля. В рамках площадки пройдут и активности партнеров "Русского поля". Каждый из гостей фестиваля сможет принять участие в установлении рекорда России, воссоздав текст поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила" на уникальном арт-объекте, а также сделать запоминающуюся фотографию с героями бессмертного произведения. В интерактивной зоне дети и родители могут сыграть в настольную игру "Башня" размером в человеческий рост и отдохнуть на пуфиках. Там же пройдет международная акция "Память сердца", которая рассказывает о подвигах и судьбах тех людей, жизнь которых была связана с войной. Посетителей площадки Международной акции "Память сердца" на Фестивале "Русское поле" ждут уникальные документальные фильмы, познавательная викторина на знание знаковых дат и событий, связанных с ВОВ, возможность сделать памятные фото в костюмах 1940-х годов, услышать личные истории людей с рассказами о родных, которые прошли Великую Отечественную войну.

Конкурс патриотической поэзии "О Подвиге, о Родине, о Славе" на площадке "Поэтический рубеж" соберет более 20 лучших поэтов и чтецов из разных регионов страны. Жюри возглавят Александр Шаганов — поэт-песенник, лауреат премии "Овация", члены союза писателей РФ — певица и поэтесса Ирина Дрокова и поэт Станислав Чурилов. Кроме участников конкурса, на площадке выступит Татьяна Рогозина, современные поэты и исполнители авторской песни.

Фестиваль также сохранит и уже полюбившиеся всем зоны: "Поле славы" с исторической реконструкцией событий Великой Отечественной, "Балом Победы", выставкой военной техники и мастер-классами по историческим танцам; "Музыкальную площадь", где гостей ждут выступления 65 коллективов-финалистов конкурса, концерт большого сводного русского хора (более 1 200 участников) и звезд эстрады; "Музыкальную завалинку" с камерными выступлениями творческих коллективов; "Славянскую слободу" у Храма Георгия Победоносца, где проведут молебен в начале фестиваля. Там же представят новинки издательства Сретенского монастыря и проведут тематические встречи с интересными спикерами.

Всего на мероприятии будет 12 тематических площадок, среди которых и гастрономические: "Национальная кухня", где постараются установить мировой рекорд, связанный с победой в Великой Отечественной войне, и "Сытный двор" — с блюдами регионов России и кулинарными мастер-классами от шеф-поваров. Известные на весь мир народные промыслы будут представлены на "Площади регионов", а дефиле национальных коллекций одежды гости увидят на подиуме "Модного ряда".