Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Вам снова захочется быть первыми во всём: и в любви, и в делах, и в спорте. Разберитесь, чего хотите именно вы, а не ваш внутренний перфекционист.

Тельцы

Сегодняшний день про тишину внутри: вам будет особенно важно понять самих себя. Всё правильно, лето - не только про пляжи, но и про важные инсайты.

Близнецы

На работе или учёбе может возникнуть ощущение, что вы стоите на месте. Не пугайтесь, это временное замедление, чтобы вы могли оценить ситуацию.

Раки

Возможны неожиданные разговоры, в которых вы скажете больше, чем собирались. Это даже на пользу - поддержка придёт оттуда, откуда вы и не ждали.

Львы

День хорош для планов, но не для бронирования билетов: все еще может измениться. Зато вдохновения будет много — займитесь тем, что вас радует.

Девы

Темы денег и обязательств могут показаться туманными. Что ж, лучшее решение — не форсировать события, а подождать, когда решение придёт само.

Весы

Отношения выходят на первый план. Не торопитесь. Сегодня важно услышать и себя, и партнёра, чтобы найти решение. Главное — не спорьте, а спрашивайте.

Скорпионы

Даже представителям этого знака сегодня сложно будет следовать распорядку — слишком многое хочется переиграть. Сделайте пока паузу, а завтра решите, как поступить.

Стрельцы

Эмоции рвутся наружу, но не ясно, что именно вас тревожит? Да, в этот странный день придётся разобраться в себе, если не хотите со всеми перессориться!

Козероги

Звезды советуют что-то изменить в пространстве своего дома. Это поможет понять, что именно не даёт вам расслабиться и прийти в себя.

Водолеи

Июль продолжает расцветать, но Луна в Овне задаёт немного странное настроение. Если кажется, что вы ничего не понимаете – отложите дела на завтра.

Рыбы

Финансовая тема может беспокоить больше обычного. Но паниковать не стоит - скорее всего, вы переоцениваете проблему. Вернитесь к ней в другой день.