Москвичи начали строить плотины из-за ливня

Жители московского жилого комплекса "Дмитровский парк" на севере Москвы соорудили плотину на фоне проливных дождей, которые идут в столице во вторник, 15 июля.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, таким способом обитатели "Дмитровского парка" попытались спасти свои автомобили, припаркованные у ЖК, от затопления. На некоторых кадрах, распространяемых в интернете жителями столицы, видно, что отдельные машины оказались в воде по самые стекла.

Ранее столичные власти рассказали, что в Москве менее чем за два часа местами выпала месячная норма осадков. В частности, на севере города зафиксировано до 85 миллиметров осадков. Предполагается, что такая непогода сохранится до конца 15 июля.

Во власти стихии побывала и Европа. Крупный град выпал в Италии — серьезно пострадали сельскохозяйственные угодья. На севере и юго-западе страны прошли наводнения. Погибла пожилая женщина.