Трамп: Россия победит, вопрос лишь в сроках

Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия победит в конфликте с Украиной, остается открытым вопрос о том, сколько времени это займет. Об этом рассказали во вторник, 15 июля, источники в Белом доме.

Как пишет Politico, американский лидер пришел к такому заключению на основании того, что "у России крупнее экономика, больше численность Вооруженных сил", нежели у Украины. При этом российские бойцы в зоне спецоперации "хотя и медленно, но продвигаются".

При этом журнал The Atlantic со ссылкой на американских чиновников пишет, что Трамп объявил о поставках оружия Украине не из-за смены взглядов, а потому, что он "чувствует себя униженным и боится показаться слабым" в диалоге с российским лидером Владимиром Путиным.

Издание даже указывает на то, что президент США Дональд Трамп "выглядит младшим партнером в отношениях с российским лидером Путиным".

Американские СМИ уже называют попытку Трампа повлиять на Кремль угрозой 100%-ных таможенных пошлин провальной. Журналисты отмечают, что ультиматум президента США "усложнит ему жизнь, ограничит его гибкость в будущем, сделает желаемое им урегулирование еще более недостижимым".