Жанна Эппле: "С Димой Марьяновым и ловила себя на мысли: "А ведь я могла бы в него влюбиться"

Жанна Эппле хоть и в последнее время не снимается в кино, но активно работает. Она играет в театре, участвует в записи различных телевизионных программ, ведет актерский курс. При этом актриса убеждена, что невозможно стать настоящим актером, если нет обаяния.

"Без харизмы актеру делать нечего. Да, можно освоить технику, приемы, ту же систему Станиславского, но без обаяния - никуда. С настоящим актером ты не понимаешь, как он это делает. Например, я снималась в сериале "Все мужики сво..." с Димой Марьяновым и ловила себя на мысли: "А ведь я могла бы в него влюбиться - такой харизматичный мужчина!" - рассказала Жанна Эппле.

В Сети многие восхищаются внешностью актрисы, которая выглядит значительно моложе своих лет и обладает поразительно стройной фигурой. Однако сама Эппле призналась, что не считает себя красавицей. Для нее красивы такие актрисы как Дарья Повереннова и Светлана Антонова.

"Считаю, что у красивой женщины - другая цена. Красота - это не только дар, но и наказание. Ведь столько соблазнов, искушений..." - рассуждает актриса.

Жанна Эппле считает себя не мудрой, а опытной женщиной, ведь в ее судьбе было много самых разных поворотов, передает "Мир новостей". "Постоянно попадаю в удивительно глупые ситуации: верю не тем людям, ошибаюсь, не понимаю знаков судьбы. Умными я называю тех, кто смог устроить свою жизнь с комфортом или заставил мир выдать все по счету, или сократил свои притязания до разумных пределов. К сожалению, я не принадлежу ни к первым, ни ко вторым, ни к третьим..." - заключила Эппле.