Лавров: Москва и Пекин выведут ШОС на новый уровень

Шанхайская организация сотрудничества усилиями России и Китая выйдет на новый уровень. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел ШОС в китайском Тяньцзине.

Журналисты попросили министра иностранных дел уточнить, о каком именно уровне идет речь. По словам Лаврова, Москва и Пекин готовы вести организацию по пути, бесконечно уходящем вверх.

Глава МИД КНР Ван И ранее высказался в аналогичном ключе. На встрече с Лавровым китайский министр заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией в планировании направлений будущего развития ШОС, а также в продвижении строительства организации на новый уровень, передает РИА Новости.