Надежде Кадышевой дали полгода

Надежда Кадышева и ее ансамбль "Золотое кольцо" в топе после того, как песни коллектива получили бешеное распространение в социальных сетях. Молодежь по достоинству оценила такие хиты артистки как "Плывет веночек", "Течет ручей", "Я не колдунья", "Виновата ли я" и теперь подпевает ей на концертах.

В июне у певицы состоялся "сольник" в столичных "Лужниках", за который выручила не менее 50 миллионов рублей, а чуть позже она выступила хедлайнером на шоу выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Кроме того, Кадышева открыта для приглашений на корпоративы и частные праздники. Говорят, ее гонорары подскочили до десяти миллионов рублей за выступление. Недавно ведущая Ксения Бородина пожаловалась, что к себе на свадьбу "очень хотела Кадышеву", но она "нет слов, какая дорогая!".

Впрочем, эксперты в музыкальной индустрии считают, что надолго на волне популярности артистка не останется. "Такой оглушительный успех держится недолго... Лирическое творчество быстро утомляет", - заявил продюсер Виктор Дробыш.

"Любой инфоповод не живет долго. У Кадышевой, может, это будет год. Но я думаю, что полгода. Не больше, скорее всего..." - заявила "Миру новостей" пиар-технолог Юлия Матвеева.