Толкалина сделала полное боли признание о Кончаловском: "Все было разбито"

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский были одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. Режиссер и актриса прожили вместе больше 10, родили дочь Машу, но так и не дошли до загса.

Спустя семь лет после расставания, Любовь призналась, что не была счастлива в тех отношениях. Изначально против романа с представителем именитой семьи выступили родители Толкалиной. Но актриса пошла наперекор им, она ни о чем не сожалеет, но со временем осознала, что Кончаловский все-таки был не ее человеком.

По словам Любови, Егор — душа любой компании, он мгновенно всех очаровывает. "Каждая женщина в его присутствии думала, что его внимание обращено именно к ней. Это большая редкость. Я никогда не чувствовала себя его женщиной. Я думала, что это такая игра, и она закончится. Так и случилось", — сделала полное боли признание Толкалина.

Актриса говорит, что и сама не мечтала быть просто женщиной Егора Кончаловского. Ей хотелось достичь большего, ведь не зря же она была рождена "в деревне в феврале посреди метели". "Я думала, что я за девочка, раз Господь Бог посылает меня на землю в таких обстоятельствах. Во мне есть такие металлы, такие задачи… Когда пришло время, все само повернулось", — поделилась Любовь.

Расстались актриса и режиссер мирно, без истерик, скандалов и дележки имущества. "Я просто сказала Егору, что мы больше не можем быть вместе. Потом очень длительный период мы не говорили всем, что расстались. Я просто написала в соцсети об этом. Это стало событием. Решение о расставании, скорее всего, принял он", — рассказала Толкалина беседе со Светланой Бондарчук в шоу "Света вокруг света".

По словам артистки, после первого разговора о расставании, еще два года они с Кончаловским пытались сохранить отношения. "Но все-таки все было разбито", — заключила Любовь.