Евросоюз провалил утверждение нового пакета санкций против России

Министры иностранных дел государств — членов Европейского союза не смогли во вторник, 18 июля, согласовать новый, 18-й по счету, пакет антироссийских санкций. Об этом рассказал руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто.

Политик отметил, что подавляющее большинство членов Евросоюза выступает за принятие новых пакетов санкций в отношении Российской Федерации, однако "сегодня, по крайней мере, пока новый пакет не был принят".

Деталей Сийярто не привел, но подчеркнул, что руководитель внешнеполитического ведомства одной из самых крупных и могущественных стран интеграционного объединения признал, что предыдущие 17 пакетов санкций не имели эффекта, сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко иронично подметил, что "самые жесткие санкции, которые Евросоюз ввел, — это молчание ягнят в связи с взрывами "Северных потоков". Вместе с тем он признал, что "по части санкции фантазия у них бьет через край".

Президент России Владимир Путин, говоря о попытках западных государств повлиять на нашу экономику с помощью рестрикций, предупредил, что при таком подходе эти страны "сами скоро сдохнут", ведь без российских энергоносителей Запад существовать не может.