Лавров объяснил, почему Россия и ее партнеры не боятся угроз Трампа

Россия и ее торговые партнеры не опасаются пошлин, которыми пригрозил президент США Дональд Трамп в случае неурегулирования конфликта на Украине в течение 50 дней. С таким заявлением выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что из Вашингтона не впервые звучат угрожающие заявления с указанием сроков, причем "было раньше и 24 часа, было и 100 дней — мы всё это проходили".

Что касается нового ультиматума Соединенных Штатов, "против нас и так уже беспрецедентное количество санкций объявлено — справляемся" и нет сомнений в том, что справимся в случае очередной порции рестрикций и заградительных пошлин, заверил Лавров.

В вопросе угрозы вторичных санкций в отношении торговых партнеров России министр заявил, что не видит, "как они могут отказаться от своей независимой политики", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что наша страна даже не заметила показного ультиматума Трампа, хотя "мир содрогнулся, ожидая последствий", а "воинственная Европа была разочарована".

Журналисты на Западе отмечают, что возможности Трампа повлиять на Москву весьма ограничены. Ультиматум американского лидера "усложнит ему жизнь, ограничит его гибкость в будущем, сделает желаемое им урегулирование еще более недостижимым".