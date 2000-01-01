Собянин: Благоустройство Волгоградского проспекта завершится осенью

В Москве ежегодно реализует тысячи проектов по благоустройству. В этом году специалисты приводят в порядок около 700 улиц. Среди них и вылетные магистрали: Профсоюзная улица с проспектом 60-летия Октября, Щёлковское шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами. Об этом на своей странице в соцсети рассказал мэр Сергей Собянин. На Волгоградском проспекте работы идут на участке от Садового кольца до МКАДа общей протяжённостью 12,5 километра.

Паутина проводов, потрескавшийся асфальт на тротуарах и выщербленный бордюрный камень. Для жителей Волгоградского проспекта такая картина останется теперь только в воспоминаниях. На всём протяжении вылетной магистрали идёт комплексное благоустройство.

"На Волгоградском проспекте — одной из крупнейших в городе вылетных магистралей — работы идут на участке от Садового кольца до МКАД общей протяжённостью 12,5 км. В проект входит и Марксистская улица. Территория станет ещё комфортнее для жителей, при этом будет сохранена транспортная функция магистрали", - сообщил Сергей Собянин.

Отремонтировать Волгоградский проспект надо успеть ко дню города. Поэтому работы по благоустройству идут даже во время проливного дождя. Впрочем, большую часть сделать уже успели. Дороги и тротуары получат обновлённый вид, а воздушные линии скроются под землёй.

"На сегодняшний момент выполнена установка бортового камня, порядка там около 90% работ завершено. Подготовка основания порядка 50% по всему объекту, по тротуарам, в частности, по проезжим частям. И прокладка ВКЛ, кабельной линии. Эти вот провода, которые у нас сейчас над головой, они потом будут у нас в земле лежать", - сообщил Алексей Евсеев, руководитель подрядной организации.

Магистраль станет не только удобнее и красивее, но и безопаснее. Больше тысячи новых светодиодных фонарей, контрастная подсветка пешеходных переходов, тактильная плитка для маломобильных граждан. А ещё — 30 современных автобусных остановок и 490 скамеек.

"Общая протяжённость Волгоградского проспекта составляет 12,5 километра. Общая же площадь объёма работ – это более 100 га. В рамках выполнения комплексного благоустройства будет выполнена замена более 100 тыс. кв. м. тротуарных покрытий и более 110 тыс. кв. м. проезжих частей", - рассказал Владимир Алябьев, заместитель руководителя департамента капитального ремонта.

Работы идут на всём протяжении Волгоградского проспекта и Марксистской улицы. А на некоторых участках уже начали сеять газон и высаживать деревья.

"При этом объёме работ будет выполнено более 2000 новых деревьев. То есть магистраль станет более зелёной. Ну и, конечно, комфорт для пассажиров, для пешеходов, потому что будут благоустроены все подходы от жилых домов к основной магистрали, будут благоустроены прилегающие озеленённые территории, организованы несколько детских площадок", - отметил Сергей Маршин, генеральный директор проектировочной компании.

Самая сложная задача, говорят проектировщики, отремонтировать проспект практически незаметно для водителей и пешеходов. Так, например, провода под дорогой прокладывают специальной буровой машиной, а не открытым способом - перекапывая проспект, создавая тем самым большие неудобства жителям.

В этом году специалисты приводят в порядок около 700 улиц, среди которых и вылетные магистрали: Профсоюзная улица с проспектом 60-летия Октября, Щёлковское шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами. И это не просто ремонт — это новый стандарт московских магистралей.