Киев заявляет, что формат переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной себя практически исчерпал. Это говорит о его нежелании договариваться и о наплевательском отношении властей Украины к своим гражданам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Киевскому режиму запрещают вести переговоры с Москвой, по словам Лаврова, "Макроны, Стармеры, Урсулы фон дер Ляйены и прочие Мерцы". Вдобавок лидеры ЕС в один голос требуют срочно накачивать Украину дополнительными наступательными вооружениями.

Российский министр отметил, что Киев теперь не упоминает третий раунд российско-украинских переговоров. Кроме того, у Украины переговорщик еще уехал: бывший министр обороны Рустем Умеров отправляется к семье в Соединенные Штаты в качестве посла. Лавров также подчеркнул: несмотря на то, что российский и украинский меморандумы, представленные в Стамбуле, противоположны по сути, возможность для разговора остается, передает ТАСС.