Принца Уильяма вынуждают примириться с Гарри и Меган: иначе Сассекские безжалостно разрушат монархию

Принц Гарри и его американская жена Меган Маркл решили вернуться в королевскую семью, они хотят работать "неполный день" на Карла III, а в свободное время заниматься своими проектами. Отец герцога Сассекского раздумывает над таким предложением.

При этом принц Уильям и Кейт Миддлтон, которой больше всех досталось от нападок звезды сериала "Форс-мажоры", категорически против возвращения герцогов Сассекских в Лондон. Уильям уверен, что его брат не будет достойно трудиться на благо народа, скорей всего эта затея обернется очередным скандалом. Принц Уэльский, а в будущем король Вильгельм V, утверждает, что навсегда вычеркнул Гарри из своей жизни.

Однако советники Уильяма пытаются убедить его, что с американскими родственниками лучше наладить мир, так их можно будет контролировать. Более того, если Меган Маркл не получит свое, она обязательно придумает новую месть дворцу, и последствия могут быть катастрофическими, передает Daily Mail.

Биограф Эндрю Уилсон даже нашел плюсы в воссоединении герцогов Сассекских с семьей. По его словам, камера очень любит Меган, она легко сможет снова завоевать расположение народа. Это укрепит монархию.

"Принц Уэльский и все защитники монархии должны понимать, что если Меган и Гарри останутся отвергнутыми – скучающими, недовольными и нелюбимыми, – то они неизбежно будут становиться все более ожесточенными. Всякий раз, когда у них возникает потребность в деньгах, они дают очередное интервью или пишут очередную книгу, цель которой – нанести раны семье", — отмечает Уилсон.

А это чревато катастрофой, предупреждает писатель. История показывает, что разрозненные династии не выживают. Если Уильям откажется примириться с Гарри, Сассексы не смогут спокойно жить в молчании. Они будут возмущены и захотят отомстить. "Скелеты в семейном шкафу, которые гораздо надежнее запереть вместе с шариками от моли и пустыми вешалками, выпрыгнут наружу – возможно, в какой-то непредвиденный момент, когда монархия будет выглядеть еще менее прочной, чем сегодня", — заявил Уилсон.

Биограф считает, что когда придет время Уильяма взойти на престол, для него же лучше, чтобы Гарри был рядом. "Эта ссора между братьями носит назревающий, яростный характер и может оказаться фатальной. Когда Карл покинет сцену, что однажды ему придется сделать, и Уильям будет помазан на престол, брат средних лет в изгнании, не выступающий с речью перед сувереном, но имеющий потенциальную аудиторию в миллиарды человек, может нанести неисчислимый ущерб. Не будет преувеличением сказать, что этот скандал может однажды положить начало процессу, который приведет к республике. И это может произойти гораздо раньше, чем мы, роялисты, хотели бы признать", — заключил Эндрю Уилсон.