Украинский премьер Шмыгаль подал в отставку

Денис Шмыгаль подтвердил сообщения о своей отставке с поста премьер-министра Украины. Он опубликовал в Telegram фотографию соответствующего обращения, направленного в Верховную раду.

Чиновник поблагодарил за доверие украинского лидера Владимира Зеленского и свою команду. Зеленский накануне встретился с первым вице-премьером Юлией Свириденко и предложил ей пост премьер-министра – заявив, что это первый шаг к трансформации украинской исполнительной власти, которая должна укрепить потенциал Киева.

Украинские СМИ ранее сообщили, что Шмыгаль займет должность министра обороны Украины. Нынешний глава минобороны Рустем Умеров назначается послом Украины в Соединенных Штатах.