Москвичам рассказали, когда прекратятся ливни с грозами

Грозовые дожди в Москве будут идти ежедневно до конца рабочей недели, 18 июля. Ливни ожидаются преимущественно во второй половине дня, прогнозирует синоптик центра "Метео" Александр Ильин.

По данным метеоролога, с сегодняшнего дня и до пятницы включительно есть вероятность грозовых дождей с порывистым ветром. Самые сильные дожди ожидаются во вторник и среду. 15 июля гроза уже прошла над столичным регионом, затопив некоторые улицы. Удары молний подожгли несколько частных домов в Подмосковье.

Несмотря на обильные осадки, тепло из столицы пока не уйдет. Как сообщил Ильин RT, днем воздух в Москве будет прогреваться до плюс 26-27 градусов. Ночью столбики термометров не опустятся ниже плюс 13-15 градусов.