Сергей Соседов и Николай Басков устроили публичный скандал: вот что произошло

Музыкальный критик Сергей Соседов счел, что 48-летний Николай Басков уже свое отпел и может отправляться на заслуженную пенсию. Ведущий публично призвал артиста завершить карьеру и дать дорогу молодым. "Золотой голос России" тут же ответил на критику, разгорелся скандал.

"А вообще, известному критику говорить такие слова о людях, которые уже много лет остаются известными и популярными… Давайте ему скажем: „Не пора ли ему просто закрыть рот?“" — заявил Николай.

Выпад исполнителя хита "Шарманка" задел Соседова. Сергей продолжил обострять ситуацию. Критик объяснил подробнее свою точку зрения. Так, по мнению ведущего, Басков уже давно лишился голоса, располнел, постарел, поэтому артисту нужно уйти со сцены.

"Там разве остался голос? Там разве осталась внешность? Вы посмотрите на него, какой он артист? Поет под фонограмму, золотым голосом его точно сейчас не назовешь. И в целом я бы ему посоветовал первым закрыть рот, потому что слушать голос Баскова, а уж тем более его пение, отнюдь не приятно", — возмутился журналист в беседе с "Общественной службой новостей".

Критик отметил, что Николай давно не записывал новые хиты, его творчество свелось к сотрудничеству с блогерами. Мол, поет старый репертуар, который уже никто не слушает. Соседов заявил, что более не хочет обсуждать Баскова, который для него уже не имеет никакого авторитета.