Ростовским полицейским компенсируют суммы непринятых взяток

Сотрудникам полиции в Ростовской области возмещают сумму взятки, от которой они отказались. Об инициативе рассказал журналистам начальник ГУ МВД России по региону Александр Речицкий.

Речицкий пояснил суть введенной недавно практики: за стойкую антикоррупционную позицию сотрудникам полиции возвращают денежные средства, которые были предложены нарушителями. А в отношении тех, кто предлагал взятки полицейским, возбуждаются уголовные дела.

По данным регионального управления МВД, только за последние два месяца было возбуждено свыше 25 дел по статье о даче взятки. А за январь - июнь 2025 года в Ростовской области выявлено 767 коррупционных преступлений, передает ТАСС.