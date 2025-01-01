Нью-Йорк остался без метро из-за ливней

Несколько линий метро в Нью-Йорке оказались блокированы из-за наводнения. Другие линии работали с серьезными задержками. Агентство экстренных служб Нью-Йорка сообщило в соцсети X, что некоторые районы города и регион Среднего Гудзона пострадали от внезапных наводнений.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как вода заливает станцию метро на Манхэттене, затопляя платформу, в то время как пассажиры внутри поезда наблюдают за происходящим. На другой фотографии видно, как пассажиры стоят на сиденьях поезда, а вода заливает пол, пишет The Guardian.

По данным властей, в результате проливных дождей и наводнений в Нью-Джерси и Нью-Йорке погибли по меньшей мере два человека. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи объявил чрезвычайное положение, посоветовав людям оставаться дома и избегать ненужных поездок.