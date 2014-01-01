Отвергнутая любовница принца Уильяма заявилась во дворец в самый важный для Кейт Миддлтон день

Биограф Кэти Николл в своей книге "Создание королевского романа" раскрыла очередную любовницу принца Уэльского. Оказывается, до отъезда в университет Уильям намеревался жениться на 18-летней дочери менеджера поло-клуба майора Николаса Масгрейва Арабелле.

Девушка была простолюдинкой, но дружила с золотой молодежью Лондона. Она ходила на те же вечеринки, что и наследник престола, и в какой-то момент Уильям обратил внимание на юную Арабеллу. Между ними завязался страстный роман. Все лето перед отъездом в университет сын короля провел с девушкой.

Арабеллу даже одобрил принц Чарльз. Правда, папа девушки, майор Николас, был не в восторге от зятя королевских кровей. Мужчина считал, что наследник престола позволяет себе вольности с его дочерью.

Кэти Николл уверяет, что Арабелла могла бы стать принцессой Уэльской. Она отлично подходила на эту роль. Но принц уехал в Сент-Эндрюс, завел там новые знакомства, все реже вспоминал про свою возлюбленную и в итоге эти отношения сошли на нет. А потом Уильям встретил Кейт Миддлтон.

С Арабеллой, как и со всеми остальными своими любовницами, наследник престола остался друзьями. Уильям пригласил бывшую на свадьбу с Кэтрин. Масгрейв решила, что принц должен точно ее заметить в толпе других гостей и надела на самое главное событие в жизни Миддлтон алое платье и замысловатую шляпку в том. Вызывающий наряд Арабеллы обсуждали еще очень долго.

Сейчас девушка работает в компании Gucci, она глава отдела коммуникаций в Северной Европе. В 2014 году Масгрейв вышла замуж за Джорджа Гальерса-Пратта из банковской династии Кайзер в Найтсбридже. Она приглашала на свою свадьбу Кейт и Уильям, но они любезно отказались. Зато визит вежливости нанесла сестра Миддлтон Пиппа. Роскошная свадьба Арабеллы даже была отмечена в американском журнале Vogue. У бывшей возлюбленной принца подрастает дочь.