США подготовили к отправке оружие для Украины в рамках сделки с НАТО

Соединенные Штаты уже подготовили к отправке все оружие, которое страны НАТО закупят для Украины в рамках сделки с Вашингтоном. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Как пишет газета, США намерены отправить покупателям системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты и боеприпасы. Источники заверяют, что большая часть вооружений уже находится на складах или была недавно произведена.

Днем ранее американский президент Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву. По плану Трампа, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов. Союзники передадут ракеты, системы ПВО и боеприпасы Украине, а свои запасы восполнят за счет новых закупок у американских производителей.