Сбежавший из России Андрей Бурковский нашел способ заработать на детях

Андрей Бурковский уехал из России после начала спецоперации. Артист не делал заявлений, просто забрал детей и покинул страну. Сейчас экс-участник КВН с семьей живет в Ницце.

За границей Бурковский берется за любую возможность заработать. Артист играет в театре, преподает актерское мастерство, а теперь объявил, что открывает детский лагерь в Ницце. Правда, этим заведением будет заниматься жена Андрея Ольга.

Бурковский в лагере останется на правах вожатого. Режим работы у заведения не стандартный, дети не смогут оставаться в лагере даже до конца дня. По словам звезды "Медиатора", заведение открыто с 9:00 до 14:00.

"Это будет невероятное киноприключение вместе со мной, Андреем Бурковским и потрясающим режиссёром Оксаной Карас в одном из самых красивых городов Франции", — сообщил Андрей.

Удовольствие отправить свое чадо в лагерь со звездным вожатым не из дешевых. Неделя обойдется в одну тысячу евро, это чуть больше 90 тысяч рублей. Бурковский пообещал, что дети будут "играть, придумывать и создавать волшебство на экране".