Опубликованы кадры задержания главы отдела полиции нижегородского аэропорта

Кадры задержания начальника отдела полиции местного аэропорта опубликовало управление ФСБ по Нижегородской области. На оперативном видео показан также захват других сотрудников воздушной гавани.

Начальник отдела транспортной полиции нижегородского аэропорта обвиняется в организации незаконной миграции. Сотрудники УФСБ продемонстрировали бланки миграционных карт с печатью "выезд разрешен". Были изъяты рубли, доллары, а также коробка с украшениями, передает ТВЦ.

По данным следствия, в период с 2024 по 2025 годы в аэропорту Нижнего Новгорода действовала организованная преступная группа. В нее входили сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, а также местные жители. Злоумышленники за денежное вознаграждение разрешали выезд с территории России нарушителям миграционного законодательства. Начальник линейного отдела полиции был задержан на прошлой неделе, двое его подчиненных – в начале июня. Всего по делу проходят 7 человек.