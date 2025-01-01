Мишустин: На создание воздушных судов направят 765 млрд рублей

Новые российские самолеты - среднемагистральный МС-21 и "Байкал", который придёт на замену устаревшему "кукурузнику" - должны быть готовы к запуску в серийное производство в конце следующего года. Такую задачу на профильной стратегической сессии поставил глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, в течение следующих 6 лет правительство выделит на создание воздушных судов 765 миллиардов рублей.

Лётчики-испытатели получили полётное задание. Последняя проверка лайнера. И вот по взлётно-посадочной полосе подмосковного Жуковского берёт разгон пассажирский самолёт российского производства МС-21.

В ходе очередных испытаний самолёт провёл в воздухе три с половиной часа. Специалисты тестировали работу бортового радиоэлектронного оборудования. Которое, опять же, исключительно российской разработки и отечественного производства.

"Вчера была успешно продиагностирована работа бортового оборудования в ходе лётных испытаний нашего флагмана МС-21. Впервые поднялась в воздух лаборатория на базе Як-40 с двигателем ВК-800, который будет устанавливаться на самолёты для местного сообщения. Это "Байкал" и совместный с белорусами самолёт "Освей", - отметил Мишустин.

"Байкал" и "Освей" на рынке региональных перевозок призваны заменить устаревшие, но всё ещё остающиеся в небе "кукурузники". Самолёты, которые как маршрутные такси, могут перемещаться между труднодоступными населёнными пунктами, взлетать и садиться практически в поле. Стране нужен современный воздушный флот - истина, не требующая напоминаний. В начале этого года запущен федеральный проект по производству самолётов и вертолётов.

"На его реализацию в течение 6 лет планируется выделить из федерального бюджета суммарно 765 миллиардов рублей. Прежде всего, на создание воздушных судов, конкурентно способных двигателей, радиоэлектронной аппаратуры, различных технических систем и всего перечня наукоёмкого оборудования", - сообщил Мишустин.

Выполнение утверждённого плана зависит от работы научных центров, конструкторских бюро и компаний смежников, которых больше тысячи. Очень важно, отметил премьер, завершить начатые проекты. Речь идёт о лайнере Ил-114. Самолёты МС-21 и "Байкал" должны пойти в серию в октябре и декабре следующего года соответственно.

Импортозамещённый МС - 21, к слову, свой первый полёт совершил совсем недавно - только в апреле. К концу же 2025-го необходимо завершить сертификацию суперджета, оснащенного российскими двигателями ПД-8. Первые испытания были в марте. Тогда новые силовые установки разогнали лайнер до 500 километров в час и подняли на трёхкилометровую высоту. А потом суперджет совершил удачный перелёт через всю страну: из Комсомольска-на-Амуре до Подмосковья. То есть видно, насколько быстро, но при этом и успешно идут лётные испытания новой отечественной техники, призванной повысить доступность и популярность авиаперелётов на внутрироссийском рынке.

Лёгкие вертолёты Ка - 62, Ансат. Они выглядят вполне современно. А Ми-34 и вовсе один из немногих гражданских образцов, который позволяет пилоту выполнять мёртвую петлю. Пассажиров так возить, конечно, никто не будет, но параметры техники впечатляющие.

Ещё тяжёлые машины Ми-38, Ми-171. Все модернизированные и импортозамещённые. В первую очередь, это касается электроники и двигателей. Таким образом российская авиационная промышленность должна перейти на полный цикл - крупносерийное производство воздушных судов.