Пользователи соцсетей массово сжигают Лабубу из-за демона

Люди сжигают своих кукол Лабубу. Игрушки, вдохновленные серией иллюстрированных книг "Монстры", вошли в моду в Интернете и даже стали модным аксессуаром. Однако в Сети появилась пугающая теория, из-за которой люди стали сжигать кукол.

Как заявили некоторые пользователи соцсетей, эти куклы одержимы древним демоном по имени Пазузу. Пазузу происходит из месопотамской мифологии, а также является именем главного антагониста культового фильма ужасов "Изгоняющий дьявола". Он изображается в виде демона с широкой острозубой улыбкой, похожего на Лабубу.

Согласно легенде, Пазузу выиграл битву с могущественными демонами ветра, что сделало его угрозой для других представителей его вида. Пользовательница TikTok под ником @jessicavibezx поделилась видео, на котором она сжигает куклу Лабубу на костре. Девушка призвала не покупать Лабубу и особенно не давать детям – она заверяет, что куклы прокляты и разрушат жизнь владельца, пишет портал joe.co.uk.