Авербух и Арзамасова после грандиозного скандала покинули Россию

Илья Авербух недавно попал в грандиозный скандал. Во время интервью Ксении Собчак спортсмен заявил, что до встречи с ним у 15-летней Лизы Арзамасовой "все было". Народ неправильно понял фигуриста, в итоге Авербуху пришлось оправдываться.

Неприятная ситуация потрепала нервы супругам. Лиза даже встала на защиту мужа и помогала ему справиться с хейтерами. Как только скандал улегся, Авербух и Арзамасова покинули Россию. Судя по всему, сына и дочку актриса и фигурист оставили дома с бабушкой и няней.

Свое путешествие Лиза и Илья начали на Лазурном берегу Франции. Фотографиями из отпуска супруги делятся на своих страницах в соцсети. Авербух и Арзамасова посетили фестиваль фейерверков в Каннах, а дальше отправились в Ниццу. Выглядят фигурист и актриса счастливыми и влюбленными.

Напомним, Авербух и Арзамасова сыграли тайную свадьбу в декабре 2020 года. Спустя год Лиза родила своего первенца — малыша Леву. А в августе 2024-го на свет появилась дочка пары Лия.